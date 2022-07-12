Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
Malatya'da otomobil yön tabelasına çarparak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Malatya-Kayseri kara yolunda Enes Korkmaz'ın kullandığı otomobil, Develi Mahallesi yakınlarında yön tabelasına çarparak şarampole düştü.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Trafik Kazası
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