Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mutfaktaki kombi yangına sebep oldu
Kayseri'de mutfakta arızalanan kombiden çıkan yangında karı koca yaralandı.
Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Bostanbaşı Sokak'taki 12 katlı binanın son katında kombinin arızalanması nedeniyle yangın çıktı.
Mutfakta çıkan yangını söndürmek isteyen İ.U. ile eşi E.U., çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kendi imkanlarıyla yangını söndüren çifti gören komşuları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
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