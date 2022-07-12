10 Temmuz gecesi Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayda bir grup genç, trafikte drift atarak ilerledi.

Hem kendi canlarını hem de diğer araç sürücülerin canlarını hiçe saydılar.

Trafik terörü estirenler o anları cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medya platformundan paylaştı.