Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 09:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaştılar
[Fotograf: İHA]
İzmir'de bir grup genç trafikte drift atarak ilerledi. Trafik terörü estirenler o anları kameraya kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.
10 Temmuz gecesi Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayda bir grup genç, trafikte drift atarak ilerledi.
Hem kendi canlarını hem de diğer araç sürücülerin canlarını hiçe saydılar.
Trafik terörü estirenler o anları cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medya platformundan paylaştı.
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