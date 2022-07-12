İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin yurtdışından yasa dışı yollarla getirdikleri uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Şüphelilerin kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi.

Fatih’te bir adrese operasyon düzenlendi, bir araçta da detaylı arama yapıldı.

Operasyonlarda toplam 169 kilo uyuşturucu madde bulundu.

Ayrıca, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 83 bin lira ile 2 hassas terazi de ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.