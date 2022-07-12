Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 08:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de tur minibüsü devrildi: 19 yaralı
Karadeniz gezisinden dönen tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı.
Mehmet Balıkçı idaresindeki minibüs, Tunceli-Erzincan kara yolu Ağlayan Kayalar mevkisinde şarampole devrildi.
Sürücü Balıkçı ile aynı araçtaki 19 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaralılar, halat yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara taşındı.
Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Tunceli
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