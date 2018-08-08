  • 08 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.287
    EURO 6.146
  • BIST 96973.85
    ALTIN 206.155
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şırnak'ta 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Şırnak'ta 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK üyesi 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şırnakta 4 PKKlı terörist teslim oldu

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüten 2'si kadın, biri 18 yaşından küçük 2 erkek terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER