Şırnak'ta 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüten 2'si kadın, biri 18 yaşından küçük 2 erkek terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA