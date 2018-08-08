Şırnak'ta 4 PKK’lı terörist teslim oldu

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüten 2'si kadın, biri 18 yaşından küçük 2 erkek terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
Kaynak: AA
Şırnak'ta terör örgütü PKK üyesi 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüten 2'si kadın, biri 18 yaşından küçük 2 erkek terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
Kaynak: AA