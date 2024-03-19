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Türkiye
AA 19.03.2024 21:17

Şırnak'ın iki ilçesinde ve Hakkari'de eğitime yarın ara verildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Şırnak'ın iki ilçesinde ve Hakkari'de eğitime yarın ara verildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hakkari'de de eğitime ara

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde iki gündür etkili olan yoğun yağışların devam ettiği belirtildi.

Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, 20 Mart Çarşamba günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

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