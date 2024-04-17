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Türkiye
AA 17.04.2024 09:48

Şırnak'da Altındağları bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Altındağları bölgesi 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Şırnak'da Altındağları bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden Altındağları bölgesinin, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, bölgedeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 17 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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