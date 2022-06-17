Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şirketlerinin sitelerini kopyalayan 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
İzmir'de kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak 240 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İzmir'de Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırlayan ve kiralama ücretini aldıkları halde araçları göndermeyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonunda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ülke genelinde 240 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: İzmir Dolandırıcılık
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