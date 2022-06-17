Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü Ayşe Dırla'ya yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker’e verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulmuştu. O karara ilişkin dosya Konya'ya gönderildi.

Şeker'in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi. Yerel mahkeme, dosyaya ilişkin duruşma tarihini belirledi.

Taraflar, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak. Yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa Şeker'e verilen ceza daha da düşürülebilir.