Şirinevler'de binada patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. https://t.co/wKdHjp0DWB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 28, 2023

İlk bilgilere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor.

1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi yaralandı

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybettiğini, 2'si ağır toplam 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Apartmanlar boşaltıldı"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da TRT Haber'e yaptığı açıklamada patlamadan kaynaklı yangının söndürüldüğü ifade etti.

Bahadır, "Patlamanın olduğu apartman boşaltıldı. Bitişik ve karşıdaki apartmanlar da boşaltıldı." dedi.