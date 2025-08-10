Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.08.2025 10:38

Sinop'ta orman yangını: 100 haneli köy boşaltıldı

Sinop'un Durağan ilçesindeki dün çıkan orman yangını sürüyor. Helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla yangını söndürmek için çalışmalarına tekrar başladı. 100 haneli Köklen köyü de tedbiren tahliye edilmişti.

Sinop'ta orman yangını: 100 haneli köy boşaltıldı

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınını söndürmek için yangın söndürme helikopterleri sabahın ilk ışıklarıyla tekrar havalandı.

Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, yangını söndürme faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Ekiplerin müdahalesinin aralıksız sürdüğü köyde, Türk Kızılay ekipleri de yangında görev alanlara ikramda bulunuyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

100 haneli Köklen köyü boşaltılmıştı

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Özarslan'ın, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek, Köklen köyünde örtü yangını şeklinde devam eden orman yangının son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 4 hava aracı, helikopter, 60 kara aracı ve 225 personelle yangına kesintisiz müdahale edildiği bildirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangınla mücadele eden ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde yangının direncinin büyük ölçüde kırıldığı vurgulandı.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınında 100 haneli Köklen köyü tedbiren tahliye edilmiş, köydeki 65 kişiden 39'u Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerleri ise yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

ETİKETLER
Sinop Yangın Orman Yangını
Sıradaki Haber
İstanbul'da hafif ticari araç kamyonete çarptı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
Ağrı Dağı'nın zirvesindeki takke buzulu eriyor
11:28
Yargıtay, sebepsiz yere evi terk eden kişiyi boşanmada "tam kusurlu" saydı
11:13
Evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firmalar artışta
12:12
Pina ve deniz çayırları Marmara Denizi'ne nefes oluyor
11:44
İngiltere'ye ait F-35 Japonya'da acil iniş yaptı
11:45
Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Kapadokya semalarında rengarenk festival
Kapadokya semalarında rengarenk festival
FOTO FOKUS
3 boyutlu teknoloji hastalara umut oluyor
3 boyutlu teknoloji hastalara umut oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ