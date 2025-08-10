Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.08.2025 05:01

İstanbul'da hafif ticari araç kamyonete çarptı: 3 yaralı

Bayrampaşa'da hafif ticari aracın park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da hafif ticari araç kamyonete çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Muhammed Emir Ö. idaresindeki plakalı hafif ticari araç, Esenler Metris bağlantı yolu Metris istikametinde mazotu bittiği için park halinde duran Fatih Altay yönetimindeki plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta sıkışan yolcu Fatih Akarsu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Muhammed Emir Ö. ve diğer sürücü Fatih Altay ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Fatih Altay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hafif ticari araç sürücüsü Muhammed Emir Ö'nün alkollü olduğu belirlendi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da düzenlenen "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşüne yoğun katılım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:10
Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 11 ölü, 45 yaralı
04:49
İsrail’de on binlerce kişi, Gazze'nin işgal kararını protesto etti
02:14
İstanbul'da düzenlenen "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşüne yoğun katılım
02:11
Tekirdağ'da 50 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
01:24
Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz
05:40
Milletin teveccühüyle devletin zirvesinde 11 yıl
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
FOTO FOKUS
Minguzzi cinayeti sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Minguzzi cinayeti sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ