AA 10.08.2025 02:11

İstanbul'da düzenlenen "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşüne yoğun katılım

Filistin'e Destek Platformu'nu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının, "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla İstanbul'da düzenledikleri yürüyüş ve programa 100 binden fazla kişinin katıldığı öğrenildi.

İstanbul'da düzenlenen "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşüne yoğun katılım

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, yoğun katılıma sahne oldu.

Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilerleyen vatandaşlara, yürüyüş sonunda hitap etti.

Konuşmanın ardından Filistinli kız öğrenci, şair Mehmet Akif İnan'ın "Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde" şiirini okudu.

İstanbul'da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü
İstanbul'da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü

Program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesiyle son buldu.

Öte yandan program, Türkiye Gençlik STK'leri Platformu, Türkiye Gençlik Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda STK'nin ve binlerce vatandaşın katılımıyla tamamlandı.

Yürüyüş ve programa 100 binden fazla kişinin katıldığı öğrenildi.

Gazze İstanbul Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
