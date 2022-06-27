Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan uyarıya göre metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesi beklenen Sinop’ta kırmız alarm verildi.

Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta ve Sinop genelinde ekipler teyakkuza geçti.

Geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay Köyü ile Söküçayırı Köyü, Kazköy Mahallesi ve Zaviye Köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vatandaşlar, gerekli ihtiyaçları karşılanarak Ayancık MTAL Yurdu'na yerleştirildi.

Ayancık Stadı helikopterler için hazır hale getirildi

İlçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi.

Olası durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi.

Sinop Valiliği koordinasyonundaki Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumları teyakkuz halinde bekliyor.