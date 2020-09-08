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Sinop'ta kaymakam koronavirüse yakalandı
Sinop'un Ayancık ve Erfelek ilçeleri Kaymakamı İsmail Pendik'in koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Kaymakam Pendik, hastanede tedavi altına alınırken, sağlık ekiplerince filyasyon çalışması başlatıldı.
Kentte, Ayancık ve aynı zamanda vekaleten Erfelek ilçesi Kaymakamlığı görevinde bulunan İsmail Pendik, halsizlik ve ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Koronavirüs (COVID-19) belirtileri gösteren Kaymakam Pendik'e yapılan test sonucu pozitif çıktı.
Bunun üzerine Pendik, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: sinop koronavirüs kaymakam İsmail PendikSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 23:22
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