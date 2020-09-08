Haber Giriş: Kaynak: AA
Vali Köşger: İzmir'de hastane doluluk oranı yüzde 52,3
İzmir Valisi Köşger, kentte 4 bin 598 kişiye evinde tedavi uygulandığını ve hastane doluluk oranının yüzde 52,3 olduğunu açıkladı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Kentteki mücadeleyle ilgili rakamları paylaşan Köşger, "Salgınla mücadele için İzmir'de günlük ortalama 5 bin 100 test, 30 kişilik telefonla arama ekibi 1250 arama, 39 doktor ekibi 400 ev ziyareti yapmakta. 4 bin 598 kişiye evinde tedavi uygulanmakta olup hastane doluluk oranı yüzde 52,3'dir. Yer ve ilaç sorunu yaşanmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Son Haberler
- 00:08
- 23:58
- 00:20
- 23:46
- 23:43
Sıradaki Haber
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 6 ölü, 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz