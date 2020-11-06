Haber Giriş: Kaynak: AA
Sinop'ta bir köy ve bir mahalle karantinaya alındı
Sinop'ta bir köy ile mahallede yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarına rastlanılması üzerine karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla COVID-19 vakaları görülen merkeze bağlı Yalı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların güvenlik güçlerince kapatıldığı ve sağlık ekiplerince tarama çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
Ayancık ilçesinde ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Aşağıköy Merkez Mahallesi'nde, 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 14:35
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