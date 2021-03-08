"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Sinop’ta, vaka artışı hızının düşürülmesi için bazı ek tedbirler uygulanmaya başlandı.

Sinop Valiliği koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında kentte, filyasyon ekiplerinin sayısı yükseltilerek, günlük yapılan test oranı da artırıldı.

Pazarlarda tezgah sayısı yarıya indirildi

Sinop Belediyesi de pazarcı esnafına yönelik ek tedbirler getirdi. Alınan karar çerçevesinde pazarlarda açılan tezgah sayısı yarıya indirildi. Zabıta ekipleri pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması yapmaya başladı.

"Gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz"

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, vatandaşlara bir kez daha kurallara uymaları çağrısı yaptıklarını söyledi. Kentte salgının şu an kamu hizmetlerini aksatacak bir durumda olmadığını vurgulayan Karaömeroğlu, "Biz gereken tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz" dedi.

"Akraba ziyaretlerini azaltmamız lazım"

Karaömeroğlu, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, şöyle konuştu:

"Ama biz ne kadar tedbir alırsak alalım, insanlar eş, dost akraba ziyareti yapmaya devam ettikçe, cenaze taziye ziyaretlerine gitmeye devam ettikçe, hiçbir yol alamayız. Yani akşamları eş, dost, akraba ziyaretlerini azaltmamız lazım. Bu iş hep birlikte olacak. Yalnız sadece bizim karar almamızla olmaz. İnsanların en özellerine kadar oto kontrollerini sağlamaları lazım. Hep birlikte mücadele edersek ancak bu mücadeleyi kazanabiliriz.”

Karaömeroğlu, alınan tedbir sayesinde ilerleyen günlerde vaka sayılarında azalma beklediklerini de sözlerine ekledi.

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