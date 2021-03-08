Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da işçi servisi devrildi: 18 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 18 kişi yaralandı.
Ali Erdemir idaresindeki otobüs, Bursa-Balıkesir kara yolunun Karakoca mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otobüsteki 17 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın otobüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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