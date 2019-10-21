Türkiye sahadaki kararlılığını masada da gösterdi, Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakata varıldı. 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na, 9 günün ardından ara verildi. Harekata verilen aranın süresi yarın akşam doluyor. Öte yandan sınıra askeri sevkiyatlar da devam ediyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen jandarma özel harekat personelini taşıyan otobüsler ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.

Personel ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA