Türkiye
Sınıra askeri sevkiyat sürüyor21 Ekim 2019 Pazartesi 17:38 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 18:11
Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve jandarma özel harekat takviyesi yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye sahadaki kararlılığını masada da gösterdi, Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakata varıldı. 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na, 9 günün ardından ara verildi. Harekata verilen aranın süresi yarın akşam doluyor. Öte yandan sınıra askeri sevkiyatlar da devam ediyor.
Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen jandarma özel harekat personelini taşıyan otobüsler ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.
Personel ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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