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Ankara'da işçileri taşıyan servis devrildi: 15 yaralı21 Ekim 2019 Pazartesi 14:49 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 15:48
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Hüseyin Y.'nin kullandığı servis minibüsü, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Karatepe Caddesi'nde refüjdeki direğe çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası kahramankazan işçi servisi ankara