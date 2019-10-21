Niğde'de bulunan ve mevcut arıtma tesisinin yetersiz kalmasıyla sudaki kirlilik oranı artan Akkaya Barajı, belediye tarafından yaptırılan ileri biyolojik arıtma tesisiyle yeniden temizlenecek.

Yaklaşık 140 milyon liraya mal olacak tesisin, gelecek yıl haziranda faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. İçme suyu kalitesinde arıtma gerçekleştirebilecek tesis, Türkiye'de görülen 485 kuş türünden 224'üne ev sahipliği yapan barajı yeniden eski ihtişamına kavuşturacak.

Böylece barajda azalan kuş popülasyonunun yükselmesiyle, bölgenin yeniden kuş gözlemcilerinin uğrak yeri haline gelmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

"Niğde için çok önemli bir proje"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ileri biyolojik arıtma tesisinin Niğde'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Tesisin temelinin ocakta atıldığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Birkaç ay içinde betonarme yapısı tamamlanacak, Haziran 2020'de de faaliyete geçmiş olacak. Niğde için çok önemli bir proje. Mevcut arıtmamız yetersiz geldiği için koku problemi oluyordu. Yeni yapılan artırma tesisi, yaklaşık 400 bin nüfusa yetecek. Bugünkü nüfus projeksiyonunu göz önüne alırsak 2045'e kadar Niğde'nin bütün arıtma sorununu çözecek bir tesis. Tesis, Avrupa standartlarının çok üstünde."

[Fotoğraf: AA]

"Su sporları yapmaya başlayacağız"

Özdemir, Akkaya Barajı'na yerli ve yabancı kuş gözlemcilerinin geldiğini, tesisin tamamlanmasının ardından bölgede turizme büyük katkı sunacağını belirtti.

Tesisin en büyük katkısının ise kuş çeşitlerini koruma ve sayısını artırmaya yönelik olacağını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Akkaya Barajı 200'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapacak. Turizme, en başta kuşlara ve doğaya katkı sağlayacak, eski ihtişamına dönecek. Yanında üniversitemiz var. Onlara farklı alanlarda hizmet edecek. Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra barajda su sporları yapmaya başlayacağız. Bu tür farklı etkinliklere de eve sahipliği yapacak. Hem halkımızın hem de öğrencilerimizin faydalanabileceği Akkaya Barajı'na çok daha farklı anlamlar katacağız."

[Fotoğraf: AA]

Kurulacak bir megavatlık güneş enerji santraliyle tesisin kendi elektrik ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Özdemir, ihtiyaç halinde aynı büyüklükte bir arazinin daha ayrıldığını anlattı.

Kaynak: AA