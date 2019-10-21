Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri nöbetçi bakan Mecliste olacak.

İlk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın milletvekilleriyle TBMM ana binadaki nöbetçi bakan odasında bir araya gelecek, talepleri dinleyecek.

Ekim ayı programı kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 Ekim Perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim Çarşamba günü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 31 Ekim Perşembe günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nöbetçi bakan olarak Mecliste bulunacak.

Kaynak: AA