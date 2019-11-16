Türkiye birbirinden stratejik 26 sınır kapısına sahip. Sınır kapılarında sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. Sarp Sınır Kapısı da onlardan biri. Gürcistan sınırındaki kapı, yılda yaklaşık 7 milyon yolcu geçişi ile zirvede. Başta tırlar olmak üzere 600 bini aşkın araç da bu kapıyı kullanıyor.

İşte tam bu noktada Gümrük Muhafaza Memurlarına büyük sorumluluk düşüyor. Yenilenen Sarp Sınır Kapısı'nda son teknolojik cihazlar kullanılıyor.

Güvenliğin sağlanmasında kamera sistemlerinin önemi bir hayli fazla. Tam 276 kameradan gelen görüntüler en ince ayrıntısıyla inceleniyor. Şüpheli görülen durumlarda da anında müdahale ediliyor.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Tahir Demir, "Burada kamera kontrol sistemiyle tüm sahanın 24 saat gözetiminin yanında ayrıca bakanlığımızda kullanılan tüm programları burada kullanarak kaçakçılıkla mücadele ve ülkemizin emniyet ve güvenliği açısından gerekli tüm tedbirler alınmaktadır." diye konuştu.

Sınır sahasındaki her araç, plaka tanıma sistemi ile takip ediliyor. Yolcuların yüzleri de olası şüpheli durumları aydınlatmak amacıyla kayıt altına alınıyor. Ayrıca, araç takip sistemi ile Türkiye'de riskli görülen araçlar izleniyor.

Riskli görülen araçlar x-ray tarama cihazlarına yönlendiriliyor

Ekipler sahada da işleri sıkı tutuyor. Gümrük Muhafaza Memuru Erdal Demir, "Riskli görülen araçlar x-ray tarama cihazlarına yönlendirilmektedir. Burada yapılan taramada şüpheli yoğunluk gösteren yerler işaretlenerek araç arama hangarına alınmaktadır." dedi.

Hangara alınan tırlar Gümrük Muhafaza memurlarınca detaylı bir aramadan geçiriliyor. Saklama alanı olarak kullanılabilecek noktalar didik didik inceleniyor.

Aramalar sırasında zaman zaman tır dorsesi altında Türkiye'ye girmeye çalışan düzensiz göçmenlere de rastlanıyor.

Özel eğitimli köpekler özellikle uyuşturucuyla mücadelede etkin rol alıyor

Ekiplerin en büyük yardımcısı ise dedektör köpekler. "Hassas burunlar" özellikle uyuşturucuyla mücadelede etkin rol oynuyor. Dedektör Köpek İdarecisi Şenol Öztürk, "Narkotik ve çay tütün yönünden riskli bir kapı olduğu için bu alanda dedektör köpeklerimiz hizmet vermekte. Dedektör köpeklerimizle küçük araç, tır, otobüs, bagaj ve valiz araması yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Akaryakıt kaçakçılığının önüne geçmek için de tırların akaryakıt depoları ölçülüyor. 550 litrenin üzerindeki akaryakıtla geçişe izin verilmiyor.

Sarp Sınır Kapısı'nda, ilk 10 aylık dönemde yaklaşık 100 milyon lira değerinde kaçak ürüne el konuldu.

Kozmetik ürünler, çeşitli takılar, araç parçaları ve binlercesi ülkeye yasal olmayan yollarla sokulmak istenen eşyalar bir depoda tutuluyor. Sağlığa zararlı olanlar imha ediliyor, zararsız ve değerli olanlar ise satılıp ekonomiye kazandırılıyor.

Ekipler, sınır kapılarında gece gündüz demeden görev yapıyor.

Haber: Ahmet Can

Kameraman: Fatih Ayaz