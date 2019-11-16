Türkiye
Bülent Arınç’ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi16 Kasım 2019 Cumartesi 12:38 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 13:31
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Bülent Arınç’ın kızı, damadı ve 3 torunu trafik kazası geçirdi. Hafif yaralanan aile üyeleri, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaza, Yozgat'ın Aydıncık İlçesi Baydiğin Beldesi yakınlarında meydana geldi.
İçerisinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın kızı Ayşenur Arınç Yeter, damadı Ekrem Yeter ve 3 çocuklarının bulunduğu otomobil Ankara'ya giderken kaza yaptı.
Kazada hafif şekilde yaralanan Yeter ailesi, Çorum'daki bir hastanede tedavi altına alındı.
Yeter ailesi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler: trafik Kazası Bülent Arınç