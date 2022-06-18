Bitlis'te YKS'ye girecek olan Hira Nur Yalçın kimliğini unuttuğu için sınava geç kaldı. Saat 10.00’da kapılar kapandığı için içeri alınmayan Hira Nur Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ise kimliğini unutan kızının sınava alınması için görevlilere ısrarcı oldu.

Göz yaşlarını tutamayan Zehra Yalçın, kızının sınava alınmamasından sonra uzun süre üniversitenin kapısından ayrılamadı.

Dakikalarla sınavı kaçıran Hira Nur Yalçın ise sınava girememesinden dolayı kısa süreli baygınlık geçirdi.