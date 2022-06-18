Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınava geç kalan adayın annesi perişan oldu
Bitlis'te sınavına girecek olan Hira Nur Yalçın kimliğini unuttuğu için sınava geç kaldı. Yalçın'ın annesi kızının sınava alınması için görevlilere ısrarcı oldu.
Bitlis'te YKS'ye girecek olan Hira Nur Yalçın kimliğini unuttuğu için sınava geç kaldı. Saat 10.00’da kapılar kapandığı için içeri alınmayan Hira Nur Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ise kimliğini unutan kızının sınava alınması için görevlilere ısrarcı oldu.
Göz yaşlarını tutamayan Zehra Yalçın, kızının sınava alınmamasından sonra uzun süre üniversitenin kapısından ayrılamadı.
Dakikalarla sınavı kaçıran Hira Nur Yalçın ise sınava girememesinden dolayı kısa süreli baygınlık geçirdi.
Etiketler: Bitlis ÖSYM YKS Yükseköğretime Geçiş Sınavı
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