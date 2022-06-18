Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı.
Denizli'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 aylık çalışma sonucu Denizli, Aydın ve Muğla'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda 2 kilo 329 gram uyuşturucu, 5 bin 200 uyuşturucu hap, 64 sentetik hap, ile uyuşturucu kullanımına yarayan 8 aparat ele geçirildi.
Aramalarda bulunan iki av tüfeği, bir tabanca, iki muşta, 10 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 liraya el konuldu.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 12'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Denizli Uyuşturucu Narkotik Aydın Muğla
Son Haberler
- 11:16
- 10:54
- 10:35
- 11:23
- 10:22
Sıradaki Haber
Adana'da 72 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz