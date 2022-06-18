Denizli'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 aylık çalışma sonucu Denizli, Aydın ve Muğla'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 2 kilo 329 gram uyuşturucu, 5 bin 200 uyuşturucu hap, 64 sentetik hap, ile uyuşturucu kullanımına yarayan 8 aparat ele geçirildi.

Aramalarda bulunan iki av tüfeği, bir tabanca, iki muşta, 10 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 liraya el konuldu.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 12'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.