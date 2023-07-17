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Türkiye
AA 17.07.2023 02:11

Silivri’de gölete giren 3 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de, serinlemek için girdikleri sulama göletinde kaybolan 3 kardeşin cesedine ulaşıldı.

Silivri’de gölete giren 3 çocuk hayatını kaybetti

Değirmenköy Sulama Göleti'ne giden M.E.M, H.E.M ve M.E.M sıcak havanın da etkisiyle suya girdi.

Bu sırada 3 çocuğunun gölette çırpınıp kaybolmasını gören baba H.E.M ile çevredekiler hemen harekete geçti.

Babası ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan M.E.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıçlarının aramaları sonucu H.E.M ile M.E.M de sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği iki kardeşin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Durumu gören anne ve baba gözyaşları içinde çocuklarının cansız bedenine sarıldı.

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