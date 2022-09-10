Saat 21.00 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi Sofi Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan yaşlı çift komşular tarafından çıkartıldı. Evde hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.