Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Silivri'de ahşap ev yangını
[Fotograf: DHA]
İstanbu Silivri'de 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Evde bulunan 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Saat 21.00 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi Sofi Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın sırasında evde bulunan yaşlı çift komşular tarafından çıkartıldı. Evde hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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