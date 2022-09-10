Meksika'da yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 20 ölü

Meksika'da yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 20 ölü

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Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik ve Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, sürücü Erhan C. ve yanındaki Resul A. hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 54. kilometresinde, Erhan C'nin kullandığı kamyonet, Ahmet O. idaresindeki kamyon ile Bekir D. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

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