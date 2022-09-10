Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde traktör devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İmam Yılmaz yönetimindeki römork takılı traktör, Beğen Mahallesinden Gürpınar Mahallesi'ne giderken devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada sürücü Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Gaziantep
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