Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 78 bin 716 oldu
2-8 Eylül tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 38 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 78 bin 716'ya ulaştı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 4 bin 352, yılbaşından bu yana ise 209 bin 318 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.
Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1683'ü Afganistan, 236'sı Pakistan ve 2 bin 923'ü diğer uyruklardan olmak üzere 4 bin 842 düzensiz göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandığı ifade edildi.
#TürkiyeGöçüYönetiyor ???????? pic.twitter.com/MPxfL1qEUV— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) September 10, 2022
Son bir haftada, 1492'si Afganistan, 448'i Pakistan ve 1098'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 38 düzensiz göçmen sınır dışı edildiği açıklandı.
Açıklamada, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 78 bin 716'ya ulaştığı kaydedildi.
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