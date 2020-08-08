Haber Giriş: Kaynak: AA
Silifke-Mut kara yolunda ulaşıma heyelan engeli
[Fotoğraf: İHA]
Akdeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayan Mersin'deki Silifke-Mut kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Düzeltme çalışmalarının yapıldığı kara yolunun 32-33. kilometresinde, heyelan meydana geldi.
Yüklenici firmaya ait 2 iş makinesinin toprak altında kaldığı heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Çalışmanın olmadığı saatte meydana gelen heyelanda iş makinelerinde operatör olmadığı öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler tarafından iş makinelerinin toprak altından çıkarıldığı bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.
Ulaşım, Gülnar kara yolu üzerinden sağlanıyor.
Etiketler: mersin haberler mersin heyelan silifke-mut kara yoluSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 10:55
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