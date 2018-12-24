İstanbul Şile'de, fırtına nedeniyle karaya oturan kargo gemisinde bulunan mürettebatın her birinin ayrı bir hikayesi var.

Gemideki mürettebatın iddiasına göre, çalışanlar aylardır maaşlarını alamıyor.

Suriyeli Fanssa: 5 ay gemide çalıştım, bir kez maaş verdiler

Büyük bir tehlike atlatan geminin mürettebatından biri de 31 yaşındaki Münir Fanssa.

Daha güvenli bir hayata kavuşma hayaliyle ailesiyle birlikte Suriye'den kaçtı. Eşi ve çocuklarının geçimini sağlayabilmek için 5 ay önce Natalia isimli kargo gemisinde çalışmaya başladı.

Dev dalgalara karşı yaşam mücadelesi veren Suriyeli Münir işine dört elle sarıldı, tek amacı evine ekmek götürebilmekti. Ancak canı pahasına döktüğü alın terinin karşılığını ise 4 aydır alamadığını iddia etti.

Suriyeli Münir emeğinin karşılığını almak istiyor

Münir, gemi karaya oturduktan sonra patronuyla bir kez daha görüştüğünü ancak isteğine olumlu karşılık verilmediğini söyledi.

Geminin bağlı olduğu firma ise iddiaların asılsız olduğunu, çalışanların mağdur edilmeyeceğini belirtti.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Muratcan Reyhan