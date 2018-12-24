Rusya'dan neşeyle yola koyuldular, İstanbul Boğazı'na girmek isterken kabusu yaşadılar, ölümle burun buruna geldiler.

Natalia isimli kargo gemisi, içinde bulunan 16 mürettebat ile birlikte geçtiğimiz çarşamba günü Şile'de fırtına nedeniyle karaya oturdu.

Mürettebat yaşananları kaydetti

TRT Haber, dev dalgalara esir olan gemide yaşananlara, gemidekilerin yolculuk sırasında cep telefonları ile çektikleri görüntüler sayesinde ulaştı. Görüntülerde, mürettebatın kaza öncesine ait mutlu ve sonrasına ait korku dolu anları yer alıyor.

Kargo gemisinin karaya oturmasının ardından ekipler harekete geçti. Helikopter ve deniz taşıtları fırtına yüzünden gemiye yaklaşamadı. Mürettebat ellerindeki roketle kıyıya halat atmaya da çalıştı ama sonuç alamadı.

Mürettebat ölümden döndü

Uğraşlar sonunda halat bağlandı. Varagele adı verilen yöntemle kurtarma operasyonu başladı.

16 kişilik mürettebat, başarılı bir operasyonla yeniden yaşama döndü.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Muratcan Reyhan