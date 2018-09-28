“Silahlı yağma” şüphelisi DEAŞ üyesi çıktı

Kayseri Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde, 25 Eylül'de meydana gelen silahlı yağma olayının şüphelisi Suriye uyruklu İ.Ş, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yapılan araştırmada, zanlının DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu, örgütün kadrosunda silahlı eylemlerde bulunduğu, sosyal medyada örgütü övücü paylaşım yaptığı, örgütü simgeleyen bez parçası önünde silahlı fotoğraf çektirdiği, sevk edildiği sağlık kuruluşunda vücudunda şarapnel yaralanmalarına bağlı izler olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı yağma" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA