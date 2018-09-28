  • 28 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.015
    EURO 6.991
  • BIST 99956.9
    ALTIN 230.224
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gaziantep'te hududun geri bölgesinde "Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması

Gaziantep'te hududun geri bölgesinde "Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması

Gaziantep'te Suriye hududunun geri bölgesinde bazı yerler 15 gün süreyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gaziantepte hududun geri bölgesinde &quot;Özel Güvenlik Bölgesi&quot; uygulaması

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, hududun geri bölgesinde 15 gün süreyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Uygulamanın, 28 Eylül saat 17.00'de başlayacağı belirtilen açıklamada, belirtilen tarihlerde "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü ve gerektiğinde yasaklanması gibi güvenlik tedbirlerinin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce alınacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye hududu, özel güvenlik bölgesi, Gaziantep
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER