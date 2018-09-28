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Denizli'de internet üzerinden dolandırıcılık yapan 7 kişi yakalandı

Denizli'de oto yedek parça satma bahanesiyle kurdukları internet siteleri üzerinden vatandaşlardan "kapora" adı altında para alarak dolandırıcılık yapan 7 kişi gözaltına alındı.

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Denizlide internet üzerinden dolandırıcılık yapan 7 kişi yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bazı kişilerin internet siteleri üzerinden oto yedek parça satmak için vatandaşlardan bir miktar para aldıktan sonra siteyi kapatıp, dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, çeşitli markaların otomobil yedek parçalarını satma bahanesiyle internet siteleri kuran kişilerin siteyi girip yedek parça almak isteyen vatandaşlardan kredi kartı ile ya da hesaplarına nakit para yatırmak suretiyle kapora adı altında para aldıktan sonra siteyi kapatıp vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Türkiye genelinde 3 ay içinde bu yolla çok sayıda kişiyi 165 bin lira dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, N.G., O.B., O.K.O., A.O., Z.O., U.B. ve O.S. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç aleti delillere el konuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: oto yedek parça, kapora, denizli
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