Denizli'de FETÖ'den aranan bir kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, FETÖ'nün kapatılan dershanesinde müdürlük, "ilçe imamlığı", Ege Sağlık Federasyonunda genel sekreterlik yaptığı, örgütün "Ege Bölgesi doktorlar yapılanması"nda yer aldığı ve ByLock kullandığı iddiasıyla aranan H.G'nin kentte olduğu belirlendi.

Zanlı, Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Pamukkale ilçesindeki Bağbaşı Mahallesi'nde örgütün "gaygubet evi" olarak adlandırılan hücre evine yönelik operasyonda tavan arasında saklanırken yakalandı.

H.G. işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e gönderildi.

Kaynak: AA