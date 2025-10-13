Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
AA 13.10.2025 08:41

Silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon: 19 tutuklama

Diyarbakır merkezli 13 ilde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 78 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon: 19 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Diyarbakır, Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 silah atölyesinde 42 ruhsatsız tabanca, 268 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 336 şarjör, 6 bin 7 fişek, 172 yiv ve seti bulunan namlu, 183 silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, taşlama makinesi, matkap, lazer makinesi, mengene, torna makinesi, balistik yelek, 2 gram narkotik madde ele geçirildi, 78 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 52'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Silah Kaçakçılığı Kaçakçılık
