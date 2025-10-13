Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 13.10.2025 08:06

Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden açıklamaya göre, saat 08.30’dan program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

İhtiyaç halinde ayrıca; Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşağı–Ulus Kavşağı arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek.

Yetkililer, kutlamalara katılacak vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ve sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.

