Açık 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.10.2025 22:01

Hatay'da yangın çıkan fırında patlama: 9 kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıkan ekmek fırınında meydana gelen patlama nedeniyle 9 kişi yaralandı.

Hatay'da yangın çıkan fırında patlama: 9 kişi yaralandı

Yeni Mahalle Abdulkerim Yorgun Sokak'taki 2 katlı binanın alt katındaki fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinde, yangın sırasında alev alan tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle hasar oluşan bina ve iş yerindeki N.B, Y.A, N.B, A.H.K, H.B, N.B, S.B, E.S. ve B.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının söndürüldüğü fırında ekiplerin incelemesi sürüyor.

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
AFAD: Gazze’ye 16 gemi, 14 uçak ile toplam 101.725 ton insani yardım malzemesi sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:10
Taksim'de nostaljik tramvayda yangın çıktı
22:03
AFAD: Gazze’ye 16 gemi, 14 uçak ile toplam 101.725 ton insani yardım malzemesi sevk edildi
22:17
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye garantör ülkedir, en büyük ve en güçlü ülkedir
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
19:21
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
19:14
Mardin'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
Nesli tükenen mersin balığı korunuyor
Nesli tükenen mersin balığı korunuyor
FOTO FOKUS
Birçok il ekim ayında beyaza büründü
Birçok il ekim ayında beyaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ