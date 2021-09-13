Jandarma ekipleri, şüpheliler D.C. ve H.M'nin Konya'dan yasa dışı yollarla temin ettikleri tabancaları Manavgat'a getirip satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kasaplar Mahallesi'nde durdurulan zanlıların aracında yapılan aramada 20 tabanca ve bu tabancalara ait 20 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.C. ve H.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.