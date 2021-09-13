Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
İstanbul'da fabrika yangını
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Yenibosna’da bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
İstanbul Yenibosna’da bulunan yatak üretimi yapan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Fabrikanın bodrum katından ve çatı katından siyah dumanlar çıkmaya devam ederken, fabrikadan tahliye işlemleri de yapılıyor.
İstanbul’da yatak üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Son durumu @trthaber muhabiri Ahmet Akgül aktardı. pic.twitter.com/OUcqf4E2Mo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2021
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