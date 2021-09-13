Manavgat'ta bazı kişilerin kaçak silah sattıkları ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Kasaplar Mahallesi'nde yaşayan D.C. ve H.M.'nin Konya'dan getireceği silahları ilçede satacağı bilgisine ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takip başlatıldı

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Adım adım takip ettiler

Şüpheliler Konya'dan Antalya'ya kadar jandarma ekiplerince adım adım takip edildi.

Şüphelilerin evlerine geleceğini belirleyen ekipler, burada önlem alındı. Alışveriş poşetleri ile otomobilden inen şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı.

Poşetten tabanca çıktı

Poşette ve otomobilde yapılan aramada 9 milimetre çapında 20 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 20 şarjör ele geçirildi.

Manavgat Merkez Jandarma Karakolu'na götürülen şüpheliler D.C. ve H.M. hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

