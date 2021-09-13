Kızı Gamze Laçin, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığında daha 16 yaşındaydı.

10 yıl boyunca evladına kavuşabilmek için elinden geleni yaptı. Gitmedik yer, çalmadık kapı bırakmadı. Önce Diyarbakır ardından İzmir'de evlat nöbeti tuttu.

Baba Mehmet Laçin, sırtında Türk bayrağı, elinde kızının fotoğrafıyla bir kez daha yollara düştü. Ankara'daki HDP Genel Merkezi önüne taşıyacağı eylemi için İzmir Konak Meydanı'ndan harekete geçti.

Kaçırılan kızı için İzmir'den Ankara'ya yürüyor

Baba Laçin, Ankara'ya giderken uğrayacağı her ilde kızı Gamze'nin nasıl kaçırıldığını ve ona olan hasretini anlatacak.

Baba Laçin, "742 gündür nöbetim devam ediyor. Evladımın HDP tarafından göz göre göre zorla alındığını nokta nokta ispatlarım, yürekleri yetiyorsa bana hesap versinler" dedi.

Acılı baba, kızına kavuşana kadar nöbetini sürdürmeye kararlı.