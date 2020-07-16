İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, Değirmentaşı bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada, 2'si ağır olmak üzere 4 polis özel harekat personeli yaralandı. Yaralı personel, helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edildi.