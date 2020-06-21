Şırnak'ın Güneyçam köyünden Siirt'in Eruh ilçesi Okçular köyüne baba evini ziyarete giden 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Hikmet Tunç, arazide ot biçerken aniden başlayan sağanaktan korunmak için bir ağacın altına sığındı.

Bu sırada ağaca yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Tunç, yakınları tarafından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Tunç'un cesedi, ilk incelemenin ardından Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.