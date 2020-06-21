Haber Giriş: Kaynak: AA
Abdest alan yaşlı adamın çoraplarını giydiren polise teşekkür belgesi verilecek
Rize'de abdest alan bir yaşlının çoraplarının bir komiser yardımcısı tarafından giydirilmesi sosyal medyada beğeni topladı. İl Emniyet Müdürü, örnek hareketinden dolayı komiser yardımcısına teşekkür belgesi verecek.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bir polisin abdest alan yaşlı adama çoraplarını giydirdiği görülüyor. Görüntüyü kısa sürede binlerce kişi izledi.
Paylaşımla ilgili mesajda ise "Rize'de Cuma tedbirlerinde görevli personelimizin, abdest alan amcamıza yardım ettiği anlar vatandaşımız tarafından böyle görüntülendi. İyilik ve sevgi paylaştıkça yayılır, hayat paylaştıkça güzelleşir." denildi.
Teşekkür belgesi verilecek
Yaşlı adama yardım eden emniyet görevlisinin, Rize Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubede görevli komiser yardımcısı Burak Yıldırım olduğu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın personeli teşekkür belgesi ile ödüllendireceği öğrenildi.
Etiketler: rize abdest alan yaşlı adam polis yardım çorapSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 21:38
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